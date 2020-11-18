وزير خارجية إسرائيل بمؤتمر صحفى مع نظيره البحرينى: المنطقة عانت من الحروب

كتب سمير حسنى

قال جابى أشكنازى - وزير خارجية إسرائيل، إن المنطقة عانت كثيرا من النزاعات والحروب وحان الوقت للسلام ، داعيا الفلسطينين للتعاون واستئناف ما وصفها بالمفاوضات الثنائية.

وأضاف وزير خارجية إسرائيل خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البحريني في تل أبيب اليوم الأربعاء، اتفقنا في حوارنا على فتح وتبادل سفارات في البلدين وأمل بنهاية العام من عقد احتفالات لفتح سفاراتنا في كلتا الدوليتن ، متعهدا بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بيننا كي يتمكن كل مواطن في بلدينا أن يستفيد من نتائج السلام.

وأشار "اشكنازى" إلى أن أول ديسمبر المقبل سيتمكن مواطني البحرين في القدوم الى إسرائيل برحلات مباشرة وكذلك مواطني إسرائيل، مشددا على أهمية مواصلة الحوار البناء لتعزيز العلاقة بين شعبي البلدين.

وكان وصل قبل ساعات ، أول وفد حكومى من البحرين إلى إسرائيل فى أول زيارة من نوعها.