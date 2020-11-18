اليوم السابع
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نيويورك تايمز: إغلاق المدارس العامة فى مدينة نيويورك غدًا بسبب كورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:36 م
نيويورك تايمز: إغلاق المدارس العامة فى مدينة نيويورك غدًا بسبب كورونا أندرو كومو
كتبت رباب فتحى

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المدارس العامة فى نيويورك ستغلق غدًا الخميس، حيث تشهد المدينة ارتفاعًا فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

 

كتب المستشار ريتشارد كارانزا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مديرى المدارس، في إشارة مقلقة على وصول موجة ثانية من فيروس كورونا، سيتم إغلاق نظام المدارس العامة فى مدينة نيويورك بالكامل، وكانت المدارس مفتوحة للتعليم الشخصى لمدة تقل عن ثمانية أسابيع.

 

وقالت الصحيفة إن الإغلاق - الذي دفعه وصول المدينة إلى معدل اختبار إيجابي بنسبة 3 فى المائة على مدى سبعة أيام - ربما يكون أكبر انتكاسة لتعافي نيويورك منذ الربيع، عندما كانت المدينة مركزًا عالميًا لتفشي المرض.

 

كما كانت خيبة أمل كبيرة للعمدة بيل دي بلاسيو، الذي كان أول عمدة مدينة كبيرة في البلاد يعيد فتح المباني المدرسية. سيؤدي الانتقال إلى التعليم عن بُعد إلى تعطيل تعليم العديد من الأطفال البالغ عددهم حوالي 300000 طفل والذين كانوا يحضرون الفصول الدراسية شخصيًا ويخلق مشاكل كبيرة في رعاية الأطفال للآباء الذين يعتمدون على بقاء أطفالهم في المدرسة لجزء من الأسبوع على الأقل.

 

 


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