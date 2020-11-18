ندوات إرشادية حول أهمية زراعة القمح على مصاطب بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم زراعة ثلاثة حقول إرشادية لمحصول القمح صنف جميزة 12 وصنف مصر 3 ضمن مشروع الإيكاردا، مشيراً إلى أن المديرية عقدت عدد من الندوات الإرشادية، تناول المحاضرون خلالها التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الشتوية الحالية خلال هذه الفترة من العام، والتوعية بأهمية زراعة القمح على مصاطب.

وأضاف غربية لـ"اليوم السابع"، كما عقدت ندوة إرشادية بيطرية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، واحتياطات السلامة الصحية فى التربية المنزلية للدواجن، وأنه التقى بالمزارعين فى ندوة إرشادية بمركز فوة، تناول خلالها أهم التوصيات الفنية لزراعة محصول القمح ،وأهمية الزراعة على مصاطب كأحد طرق الزراعة التى تؤدى إلى توفير مياه الرى ومعدلات التقاوى، كما تناول التوصيات الفنية لزراعة محصول البنجر.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه وجه رؤساء أقسام الإرشاد والمكافحة بالمرور على الزراعات وتنظيم ندوات توعية للمزارعين لمكافحة السركسبور، واكتشاف الإصابة لأنه يؤثر على إنتاجية المحصول ،كما شدد على الاهتمام بفصول محو الأمية وموافاة مدير عام الإرشاد الزراعى بالمديرية بالمعوقات التى تعوق عملية التدريس أولا بأول .