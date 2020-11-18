نجاح أطباء مستشفى مطروح فى إعادة زرع "ذراع طفل" عقب بترها فى حادث

مطروح فريق المحافظات

نجح أطباء مستشفى مطروح العام فى إعادة زراعة ذراع مبتور للطفل يحيى رجب الذى يبلغ من العمر 13 عاما، نتيجة تعرضه لحادث مرورى بمدينة السلوم، حيث حضر إلى المستشفى بقسم الطوارئ محولا بسيارة إسعاف به بتر كامل بالذراع الأيسر أعلى مفصل الكوع وكسر مفتوح من الدرجة الثالثة أسفل عظام الساق، و قطع بالشريان الخلفى للساق.

وعلى الفور تم دخوله لغرفة العمليات وتم إسعافه أوليا عن طريق نقل محاليل وكرات دم وبلازما لتعويض الجسم بما تم فقده أثناء النقل .

وقام فريق جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وجراحة العظام والأشعة والتخدير بالعمل فى ذات الوقت داخل غرفة العمليات لإعادة زراعة الذراع المبتور وتثبيت الكسور وإصلاح التهتك فى الأوعية الدموية والعضلات فى عملية استغرقت 9 ساعات و تم نقل المريض بعد الافاقة لوحدة العناية المركزة الجراحية لمتابعة ما بعد العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم .

وسوف يتم إجراء عملية أخرى تكميلية لاحقاً لترقيع أجزاء مفقودة من العضلات والأوتار مع توصيل العصب الزندى والكعبرى بعد التأكد من سلامة الدورة الدموية فى الذراع بعد زراعته .