نتيجة مناظرة جثتين من ضحايا مذبحة حدائق الأهرام.. طعنات ولا توجد آثار ذبح

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مناظرة رجال المباحث فى جريمة قتل مريض نفسى لوالدته وشقيقه، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة حدائق الأهرام، عن تسديده طعنات للمجنى عليهم، دون وجود أى طعنات ذبحية بالرقبة، وتم العثور على الجثتين داخل غرفة بالشقة التى شهدت الجريمة بالطابق الرابع، وهى مكونة من غرفتين وصالة، وتبين وجود آثار بعثرة بها، وبقع دماء، وعقب مناظرة الجثتين، تم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، تمهيدا لتشريحهما، والتصريح بدفنهما.



كما يستمع رجال المباحث لأقوال زوج شقيقة المتهم المصاب، الذى تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، بعد اعتداء المتهم عليه بسكين، لكشف ملابسات الجريمة، وأشارت التحريات إلى معاناة المتهم من مرض نفسى، وتسبب مرضه فى ارتكابه الحادث.



واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران المتهم، حيث أكدوا أنه يعانى من مرض نفسى، وأنهم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة وصراخ، واكتشفوا وقوع الجريمة، فأبلغوا قسم شرطة الهرم.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسى، قتل والدته، وشقيقه، بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.



بإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسى، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.