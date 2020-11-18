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نتنياهو: السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:24 م
نتنياهو: السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتنياهو، إنه تم إنجاز 3 اتفاقيات سلام في 6 أسابيع، موضحا أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة.

 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي ساهم في التوصل للسلام مع البحرين.

 

وأوضح بينيامين نتنياهو، أن السلام بين إسرائيل والبحرين مبني على أسس متينة من التعاون المشترك.

 

وأوضح رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل والبحرين كانتا على تواصل منذ سنوات قبل توقيع اتفاق أبراهام.

 

 

 


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