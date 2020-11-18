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نانسى بيلوسى تعلن الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب الأمريكى

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:15 م
نانسى بيلوسى تعلن الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، ترشيح نفسها مجددا لرئاسة مجلس النواب الأمريكى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ألغت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى، والذى يغلب عليه الاتجاه الديمقراطى، حفل عشاء للأعضاء الديمقراطيين الجدد بعد رد فعل عنيف على تويتر من أشخاص زعموا أن الحفل سيخالف قيود كورونا، وفى نفس اليوم الذى وصفت فيه " بيلوسى " الوباء بأنه "حالة طوارئ على أعلى مستوى"، تم نشر صورة لغرفة الطعام الفخمة التى يتم تحضيرها فى مبنى الكابيتول.

 

ونقل مراسل " أن بى سى " قول طبيب الكابيتول، إنه أعطى موافقته على إقامة الحفل، لكن العشاء المخطط له أغضب الديمقراطيين البارزين، الذين حرصوا على تمييز أنفسهم عن الجمهوريين فى مدى جدية تعاملهم مع تهديد كورونا.


نانسي بيلوسي

مجلس النواب الامريكى

الديمقراطيين

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