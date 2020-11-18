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مياه المنيا : توزيع 1000 كتاب تلوين للتوعية المائية بالمدارس

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:45 ص
مياه المنيا : توزيع 1000 كتاب تلوين للتوعية المائية بالمدارس حملات التوعية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية فإن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات توعية ووزعت 1000كتاب تلوين و1000علبة ألوان للتوعية المائية  بمدارس صلاح سالم وصلاح الدين بأبوقرقاص.

وأضاف الشهاوى أن هذه الأدوات تم توزيعها ضمن حملات التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحى وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف وتم توزيع كتب تلوين تخص التوعية.

وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.

 

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