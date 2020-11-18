موسكو وبكين يبحثان الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

كتب أحمد عرفة

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى اتصال هاتفي مع نظيره الصينى وانج يى الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الجانبين تبادلا الآراء حول حالة علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، التى تستمر فى التطور في هذه الظروف الاقتصادية والوبائية الصعبة، موضحا أنه تم تركيز الاهتمام على جدول الاتصالات الثنائية المقبلة على المستويين العالي والأعلى، وكذلك على بعض المسائل العملية المتعلقة بالتعاون الثنائي وفى إطار اتفاق رئيسى البلدين حول دمج الخطط لتطوير الاتحاد الاقتصادى الأوراسى والمبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد.

وبحث الوزيران القضايا الملحة لجدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في بيلاروس ودول آسيا الوسطى والحفاظ على الاتفاق النووي الإيرانى، كما أعربا عن رضاهما عن التنسيق بين روسيا والصين على الساحات الدولية، وقبل كل شىء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك ضمن منظمة شنغهاى للتعاون ومجموعة "بريكس".