موسكو تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد إيران

موسكو /أ ش أ/

قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إنه يتعين على الولايات المتحدة إلغاء جميع العقوبات أحادية الجانب، التى فرضتها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى فى عام 2018.

وأكد أوليانوف فى تصريح حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن الولايات المتحدة عليها ضمان التنفيذ الكامل لالتزاماتها، وأن تقوم على الفور بتصحيح كل الانتهاكات، بما فى ذلك إلغاء جميع العقوبات أحادية الجانب ضد إيران، التى فرضتها بعد الانسحاب من خطة العمل المشتركة فى عام 2018".

وأضاف أوليانوف "ندعو واشنطن للتخلى الفورى عن مواصلة سياسة تقويض قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231، الذى يعد سارى المفعول على الرغم من محاولات واشنطن منع ذلك، ومن الجهود الفاشلة لاستعادة قرارات مجلس الأمن الدولى التى ألغيت سابقًا بشأن العقوبات على إيران".