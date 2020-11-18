مقتل 3 عسكريين وإصابة جندى فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا اليوم الأربعاء.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على سماء منطقة دمشق.
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نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا اليوم الأربعاء.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على سماء منطقة دمشق.
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