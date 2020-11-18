اليوم السابع
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مقتل 3 عسكريين وإصابة جندى فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:26 ص
مقتل 3 عسكريين وإصابة جندى فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا غارة - أرشيفية
وكالات

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 نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا اليوم الأربعاء.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على سماء منطقة دمشق.

 


سوريا

دمشق

إسرائيل

عدوان اسرائيلى

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