لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 17 آخرين إثر اصطدام شاحنتين اليوم الأربعاء، في مدينة "فادودارا" بولاية "جوجارات" الواقعة غربي الهند.

وذكرت قناة "إنديا تي في" أنه تم نقل المصابين إلى احدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج ، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

يذكر أن بيانات وزارة الصحة الهندية، كشفت اليوم الأربعاء، أن الهند سجلت 38617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات 8.9 مليون حالة.

وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. لكن الإصابات تباطأت عن ذروة سبتمبر رغم الاحتفال بعدد من الأعياد الكبرى التي تقول السلطات إنها قد تسبب زيادة الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 474 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 130993.