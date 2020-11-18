اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:06 م
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مصرع طفل متاثرا بإصابته بالماء المغلى فى المنيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:30 م
مصرع طفل متاثرا بإصابته بالماء المغلى فى المنيا طفل - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى طفل يبلغ من العمر عام ونصف مصرعه أثناء لهوه داخل منزل الأسرة فى الوقت اثر انسكاب ماء مغلى عليه.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى بتلقيه بلاغا من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوى العام بوصول ك م م عام ونصف ومقيم بقرية دير أبو حنس التابعة للمركز مياه مغلية انسكبت عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13441 أحوال مركز شرطة ملوى وبعرض الواقعة على نيابة مركز ملوى قررت التصريح بدفن جثة الطفل واستبعاد وجود شبهة جنائية.


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