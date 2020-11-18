اليوم السابع
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مصرع طفل اصطدمت به سيارة ميكروباص مسرعة خلال عبوره الطريق بشبرا الخيمة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:50 م
مصرع طفل اصطدمت به سيارة ميكروباص مسرعة خلال عبوره الطريق بشبرا الخيمة تصادم سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد شارع عرابى بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، حادث سير، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بطفل، خلال عبوره الطريق برفقة أسرته، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبد العظيم محمد، يفيد تلقى غرفة عمليات المرور بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بطفل أمام مسجد التوحيد بشارع عرابى بدائرة قسم شرطة شبرا الخية ثان، أثناء عبوره الطريق رفقة أسرته، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

انتقلت قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى ماكن الواقعة، وتبين أنه خلال عبور الطفل الطريق أتت السيارة مسرعة، واصطدمت بالطفل 9 سنوات، وتوفى على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط السائق، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر، وتحرر محضر بالواقعة.


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