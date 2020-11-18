مصرع طالب بكلية الحقوق أسفل عجلات القطار بمحطة كفر صقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مصرعه أسفل عجلات القطار القادم من " المنصورة- الزقازيق"، وبالعرض على النيابة العامة بكفر صقر، صرحت برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول" على م ب" 19 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مقيم دائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ، نتيجة عبوره مزلقان السكة الحديد، وتبين أثناء نزوله من القطار بمحطة كفر صقر، تعثر وسقط أسفله، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر صقر، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.