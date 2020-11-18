اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:29 م
خالد صلاح
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالكيلو 21 غرب الإسكندرية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:16 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالكيلو 21 غرب الإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وأخرى خاصة، بطريق وصلة الذراع البحرى الكيلو 21 غرب الإسكندرية. كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى خاصة بطريق وصلة الذراع البحرى الكيلو 21، انتقلت قوة من القسم بصحبة سيارات الإسعاف. 

تم نقل المصابين لمستشفى العامرية العام، وأجرى لهم الإسعافات اللازمة وتوقيع الكشف الطبى، والمتوفى وضع بمشرحة المستشفى وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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