مصرع شابين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بكفر الشيخ

لقى شابين مصرعهما، في حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق «الكراكات - الحامول» أمام قرية أبو قطفة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي ، ومأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك علي طريق «الكراكات _ الحامول».

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، والفحص تبين وفاة كل من: «رامي.م.ا» 29 سنة، و«محمد.ع.م» 25 سنة، ويقيمان بمركز الحامول، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف النيابة.

بتوقيع الكشف الطبي عليها أفاد مفتش الصحة ، بعدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة حدوث نزيف حاد أدى إلي هبوط حاد في الدورة الدموية، أسفرت عن وفاتهما،وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.