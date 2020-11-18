مصرع تلميذ سقط من الطابق السادس بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى تلميذ فى العاشرة مصرعه على إثر سقوطه من الطابق السادس بين الحائط والمصعد وذلك بمسكنه بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظ سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل عقب سقوطه من علو وتم نقله إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقد أيمن عثمان مفتش المباحث والرائد أحمد العزازى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوصول محمد ع م ا 10 سنوات تلميذ ويقيم شارع بندر طهطا " جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال وسؤال والده المدعو عمر م ا 43 سنة صاحب معرض موبيليا - ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء استقلال نجله المذكور مصعد العقار سكنه اختل توازنه وسقط أرضًا من الطابق السادس بين الحائط والمصعد مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.