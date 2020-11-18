اليوم السابع
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مسلحون يحتجزون رهائن فى مدينة نيويورك الأمريكية.. صور وفيديو

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:13 ص
مسلحون يحتجزون رهائن فى مدينة نيويورك الأمريكية.. صور وفيديو
وكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بقيام مسلحين باحتجاز رهائن في مدينة نيويورك داخل أحد المنازل.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة ديلى نيوز الأمريكية، قالت الشرطة، إن "الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل".
 
ديلى ميل
ديلى نيوز 
 
وأضاف مساعد رئيس شرطة نيويورك، روبن بلتران، أن سيدة وطفلها الرضيع كانا بالداخل، محتجزين كرهائن من قبل المسلحين".
 
وأوضح أن الضحية تعرضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل، امرأة مسنة في الثمانينيات من عمرها وامرأة في الخمسينيات من عمرها.
 
 
Two hostages were just released from a Queens home invasion where @NYPDSpecialops are still in conversation with at least 2 suspects armed inside a home pic.twitter.com/aoWQ5bjC4Q
 
وانتشرت الشرطة ووحدات الطوارئ في موقع الحادث، بينما يتوقع وصول فريق التفاوض لتحرير رهائن أخرين ربما يكونوا داخل المنزل.
 
وفقًا للمسؤولين، تم إخلاء المنطقة وهي آمنة، ولكن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.رضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل، امرأة مسنة في الثمانينيات من عمرها وامرأة في الخمسينيات من عمرها.
 
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امريكا

احتجاز رهائن فى نيويورك

نيويورك

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