محكمة كفرالشيخ تنظر طلب استئناف صاحبة الـ73 فيديو إباحى على تجديد حبسها 15يوما

كفر الشيخ – محمد سليمان

ينظر المستشار أحمد قاسم، قاضى المعارضات بمحكمة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فى طلب الاستئناف المقدم من "س.م.ي" 33سنة صاحبة الـ 73 فيديو المتهمة بجريمة الزنا، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن أصدر قاضى المعارضات تجديد حبسها 15 يوماً، يوم 11 نوفمبر الجارى، وقبل عرضها للمرة الثالثة بأسبوع للنظر فى تجديد حبسها.

ومازالت المحكمة تنتظر تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون لفيديوهات المتهمة بعد أن خضعت المتهمة لعمليات فحص ومضاهاة صورتها والصور الواردة فى الفيديوهات لاستبيان حقيقتها، وما إذا كان بها تلاعب أم لا، وأمرت نيابة كفر الشيخ بعرض الفيديوهات الإباحية المقدمة من زوج المتهمة "م. ع. أ" 36 سنة جزار، والبالغ عددها 73 فيديو، إلى خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها ومضاهاة صورتها والصور الواردة فى الفيديوهات.

وكانت المتهمة خلال التحقيقات اعترفت بوجود علاقة بينها وبين صاحب العمل المصرى بدولة الإمارات، ولكنها أنكرت أن تكون تلك السيدة، واعترفت بـ 3 فيديوهات رقص لها، كانت على محمولها، واعترفت بمجموعة صور لها مع عشيقها.

وعلى جانب آخر، أقامت المتهمة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالنفقة لها ولطفليها الصغيرين، ودعوى تبديد منقولات زوجية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبسؤال الزوج قال إنه فى نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة؛ تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوى على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطع فيديو إباحى تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و 49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص من أبناء مركز الرياض، والمقيمين هناك فى تلك الدولة العربية، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 فى مباحث الإنترنت بطنطا، وحرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ.