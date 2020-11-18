محافـظ المنوفية يحيل واقعة مديرة مدرسة أبو بكر الصديق بالسادات للنيابة الإدارية

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة مديرة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسى بالسادات للنيابة الإدارية لإعمال شئونها جاء ذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أولياء أمور الطلاب ضد مديرة المدرسة لقيامها بطرد أطفالهم والمقيدين بمرحلتى KG1,KG2 والتنبيه بعدم قبول أى طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية وذلك بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لفحص الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب وإنتظام سير العملية التعليمية,

وقد تم بحث الشكوى من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة وبحضور محقق قانونى من إدارة السادات التعليمية ومجلس أمناء المدرسة، وانتهت اللجنة من ثبوت الواقعة وذلك بإعتراف مديرة المدرسة أمام اللجنة أفادت بأنها لم تخرج أى طالب خارج المدرسة ولكن نبهت بعدم دخول أى طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية وذلك بالمخالفة للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة على مديرة المدرسة بعدم خروج أى طالب من رياض الأطفال لم يقم بسداد المصروفات الدراسية تحت أى ظرف إلا بحضور ولى الأمر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على عدم تكرار تلك الواقعة بنطاق المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على المستقبل التعليمى للطلاب، مشيراً إلى أنه لن يتوانى فى إتخاذ أى قرار من شأنه النهوض بالعملية التعليمية ومؤكداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.