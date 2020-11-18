محافظ مطروح يلتقى رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

مطروح - حسن مشالى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الثلاثاء، المهندس مدحت حنا بطرس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمناقشة تنفيذ الألسنة الصناعية لحماية عدد من شواطئ مطروح، من خلال تنفيذ مشروعين؛ أحدهما برأس خليج مرسى مطروح والآخر بشاطئ الأبيض.

يقوم المشروع الأول يقوم على حماية وتطوير شاطئ خليج مدينة مرسى مطروح من خلال إقامة خمسة رؤوس حجرية داخل البحر مائلة على خط الشاطئ بأطوال من 55 مترا إلى 70 مترا ومسافات بينية حوالى 200 متر، وتم الانتهاء منها فى يونيه 2020.



أما المشروع الثانى، يهدف إلى حماية شاطئ الأبيض بمطروح كمرحلة أولي وهو عبارة عن خمسة رؤوس حجرية داخل البحر على شكل حرف T بأطوال من 50 إلى 75 مترا ومسافات بينية 300 متر، والمقرر الانتهاء منها فى أبريل القادم كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية تجاه الشرق.

وتهدف هذه المشروعات، بالإضافة إلى حماية الشواطئ من عوامل النحر مع استرجاع طبيعة الشاطئ من خلال تكوين الرسوبيات للرمال خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، والتى أدت إلى تأكل أجزاء من الشواطئ بمدينة مرسى مطروح.

كذلك حماية المنشآت والاستثمارات الساحلية والحفاظ على الشاطئ الرملى، بالإضافة إلى أن تلك الرؤوس سيكون لها عائد اقتصادى للأهالى والمحافظة مع كونها ستكون مزاراً ومتنفساً للأهالي والمصطافين.



بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود الهيئة فى حماية شواطئ المحافظة، خاصة التى تعانى عوامل النحر والحفاظ على أجمل الشواطئ الساحلية التى تتميز بها مطروح عالمياً مع تأكيد التعاون المستمر مع الهيئة.