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محافظ كفر الشيخ يحذر أصحاب المقاهى والمطاعم المخالفة بغلقها أسبوعاً

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:46 م
محافظ كفر الشيخ يحذر أصحاب المقاهى والمطاعم المخالفة بغلقها أسبوعاً اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شدد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواقف العامة ، والمقاهى والمطاعم ،والاستمرار فى المرور عليها ،وغلق المقاهى والمطاعم الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من ارتداء العاملين بها للكمامات ولا يحرص أصحابها على أعمال التطهير والتعقيم المستمر، والتباعد بين الترابيزات.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، فى بيان له ،أنه سيتلقى تقارير على مدار الساعة من رؤساء المدن عن مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهى ،وأنه وجه رؤساء المدن بغلق المقاهى والمطاعم المخالفة أسبوعاً، مشدداً على مواصلة أعمال وتطهير الاكمنة والأسواق،والمصالح الحكومية.

 

 


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