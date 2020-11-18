محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات الديوان العام ويوجه بميكنة الخدمات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إدارات ديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بها، وتذليل أي عقبات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة ،وحصر المشاكل الموجودة بالمحافظة والتعامل معها وحلها فورًا، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، مشيراً إلى أنه يجب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، للنهوض والارتقاء بتقديم الخدمات والحل الفوري لمشاكل المواطنين والتواصل معهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه وجه محمد عبدالله، مدير إدارة الموارد البشرية، بضرورة ميكنة الأقسام والخدمات، لينتهي التعامل بالأوراق، موجهاً بتوفير أجهزة حاسب الآلي للعاملين بالإدارة، وتدريبهم للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي، مشيدا بمستوى النظافة بالإدارة، مكلفاً عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة بضرورة متابعة الأعمال، وإعادة تأهيل عدد من الإدارات بالديوان.



محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات الديوان