محافظ كفر الشيخ: تلقينا 97 ألف و 806 تصالح فى مخالفات البناء

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح شهرا، لإعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية لـ 9 بالمدن .
وقال نور الدين ، أنه تم أيضا إطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبال المواطنين فى 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ، لتسهيل تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 97 ألف و806 طلب تصالح ، وقيمة التصالح458 مليون و405 مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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