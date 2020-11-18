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بقيمة 458 مليون و405 ألف جنيه

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 97 ألف و 806 تصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:07 م
محافظ كفر الشيخ: تلقينا 97 ألف و 806 تصالح فى مخالفات البناء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح شهرا، لإعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية لـ 9 بالمدن .

وقال نور الدين ، أنه تم أيضا إطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبال المواطنين فى 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ، لتسهيل تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 97 ألف و806 طلب تصالح ، وقيمة التصالح458  مليون و405 مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

 


 

 


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