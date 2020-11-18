محافظ كفر الشيخ: تلقينا 97 ألف و 806 تصالح فى مخالفات البناء

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح شهرا، لإعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية لـ 9 بالمدن .

وقال نور الدين ، أنه تم أيضا إطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبال المواطنين فى 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ، لتسهيل تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.