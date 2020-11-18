محافظ سوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه لجنوب الصعيد بمشاركة 5 محافظات

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ختام بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتيه لقطاع جنوب الصعيد بمشاركة محافظات " أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ البحر الاحمر سوهاج"، والتي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك على الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج.

بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج .

وشهد محافظ سوهاج جانب من فعاليات البطولة وسلم الميداليات وشهادات التقدير للفائزين، معربا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع اللاعبين المشاركين في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، موجها الشكر لرئاسة اتحاد الكاراتيه لاختيار محافظة سوهاج لاستضافة فعاليات هذه البطولة الرياضية المتميزة، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على أن تكون مقصداً لاستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية المهمة، ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة، في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري .