اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:47 م
خالد صلاح
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ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "التصالح حياة" ..

محافظ سوهاج يسلم 43 أسرة مستحقة ايصالات سداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:02 م
محافظ سوهاج يسلم 43 أسرة مستحقة ايصالات سداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة
سوهاج - محمود مقبول

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سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 43 من الأسر المستحقة إيصالات سداد رسوم التصالحات في مخالفات البناء بقرى مركز سوهاج، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة " التصالح حياة "، وشهد جانبا من أعمال الدفع للمستحقين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " ومؤسسة صناع الخير للتنمية .

حضر مراسم التسليم السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وممثلي مؤسسة حياة كريمة ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية .

وأوضح محافظ سوهاج خلال اللقاء أن ذلك يأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة في عمل حصر شامل للمستحقين طبقا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية في القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " بمرحلتيها الاولى والثانية، حيث يتم حصر وإعداد قوائم بأسماء المواطنين الأكثر احتياجا في إنهاء إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (1)
محافظ سوهاج

 

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (2)
محافظ سوهاج يسلم ايصالات دفع التصالح حياة 

 

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (3)
محافظ سوهاج يسلم ايصالات دفع التصالح فى مخالفات البناء
المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (4)
محافظ سوهاج خلال تسليم ايصالات دفع التصالح

 

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (5)
محافظ سوهاج يسلم ايصالات دفع التصالح لسيدة 
المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (6)
محافظ سوهاج يراجع كشوف ايصالات دفع التصالح فى مخالفات البناء

 

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (7)
محافظ سوهاج

 

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (14)
المستفيدين من مبادرة حياة كريمة

 

المحافظ يسلم ايصالات دفع التصالح حياة (15)
المستفيدين من مبادرة حياة كريمة

 


سداد رسوم التصالح

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التصالح في مخالفات البناء

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