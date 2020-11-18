محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير جزيرة الزهور وسط النيل.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بجزيرة الزهور وسط النيل بمدينة سوهاج، يرافقه كلا من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزهور.

وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من جزيرة الزهور كأحد أهم المناطق السياحية والترفيهية بالمحافظة لتكون متنفس للأهالي ومكان لائق لاستقبال المواطنين، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

وتفقد "الفقي" أعمال التطوير الجارية في عدد 25 شاليه، بالإضافة إلى" قاعة مؤتمرات، ومطعم، وكافيتريا، وحمام سباحة، ومساحة فضاء لإقامة الأفراح".

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورصف الشوارع الفرعية والحارات بحي غرب سوهاج باستخدام بلاط " الإنترلوك "، يرافقه فريدة سلام رئيس الحي .

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنترلوك التي تم الانتهاء منها بمنطقة نزلة الغرابلي، وشارع الشريف، والأعمال الجارية بميدان الفرشوطي، مؤكدا على أهمية تطوير وتمهيد الطرق والشوارع الداخلية ورفع كفاءتها، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، للقضاء على العشوائيات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبها قالت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد 20 شارع فرعي وحارة بنطاق الحي، وجاري العمل بـ 7 شوارع أخرى، لافتة إلى أن تلك الأعمال ساهمت بشكل كبير في توسعة الشوارع ونظافتها، وإزالة العشوائيات، والسماح بدخول سيارات الإسعاف والمطافئ خاصة بشارع القيسارية التجاري.



المحافظ يتفقد اعمال تطوير جزيرة الزهور (1)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير جزيرة الزهور (4)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير جزيرة الزهور (5)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير جزيرة الزهور (7)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير جزيرة الزهور (9)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير جزيرة الزهور (10)