محافظ بني سويف: توفير اعتماد إضافي لربط 13 مدرسة جديدة على شبكة المياه

بنى سويف هانى فتحى

اعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم توفير الاعتماد المطلوب "عن طريق وزارة التنمية المحلية " لسرعة الانتهاء من ربط عدد 13 مدرسة جديدة بالمحافظة على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 3 مدارس بمركز ناصر ، و4 مدارس في ببا، و2 في الفشن و2 في بني سويف و2 باهناسيا وسمسطا ، وذلك في إطار الإجراءات المنفذة حتى يتسنى دخول تلك المدارس المنظومة التعليمية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الخاص بملفات ومستجدات الموقف التنفيذي بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ، والذي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، حيث أكدت عزة علي خالد مدير عام التخطيط أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير الاعتماد الإضافي المطلوب لتوصيل المرافق لتلك المدارس ، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك من قبل الوزارة ، والذي اعتمدها المحافظ لصرف المبلغ ، والذي يقدر بمليون و228 ألف جنيه لصالح شركة المياه الشرب للبدء في التنفيذ

وفي سياق متصل كلف المحافظ التنفيذيين المعنيين،من إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة وشركة المياه الشرب والصرف الصحي والتعليم ،للتنسيق فيما بينهم لسرعة الانتهاء من أعمال ربط تلك المدارس وتوصيل الخدمة لها في أسرع وقت،خاصة بعد إتاحة الاعتماد اللازم لنهو تلك الأعمال ،بما يحقق صالح العملية التعليمية وتقليل الكثافات والاستفادة من الدعم والاعتمادات الحكومية التي تم إنفاقها في هذا القطاع الحيوي

في سياق أخر زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف المستشفى التخصصي،لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي،ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية،بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي،وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا،وتحسباً لاحتمالية حدوث موجة جديدة من المرض

تفقد نائب المحافظ عدداً من أقسام المستشفى والعيادات الخارجية،وغرف العمليات وأقسام العناية المركزة والجراحة،للاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض،متفقدا قسم رعاية القلب بعد إضافة جهاز قسطرة جديد الذي تم تشغيله ضمن جهود الدولة لدعم الخدمة الصحية

كما تابع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالمستشفى،متفقداً مبنى العمليات الجديد الذي يشهد أعمال تطوير لتجهيز 3 غرف عمليات كبرى،سوف تسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية بالشكل المطلوب