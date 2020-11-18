محافظ الفيوم يتفقد أعمال "تكاسى بحر" ورصف الطرق بمحطة محولات طامية

الفيوم رباب الجالي

استوقف أحد المواطنين بمنطقة كشك المرور بمدينة طامية بالقرب من كوبرى الحيار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال توجه لافتتاح أحد المساجد بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، لتفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التى يجرى تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة.