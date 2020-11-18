اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:23 م
خالد صلاح
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محافظ الفيوم يتفقد أعمال "تكاسى بحر" ورصف الطرق بمحطة محولات طامية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:37 م
محافظ الفيوم يتفقد أعمال "تكاسى بحر" ورصف الطرق بمحطة محولات طامية محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
الفيوم رباب الجالي

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استوقف أحد المواطنين بمنطقة كشك المرور بمدينة طامية بالقرب من كوبرى الحيار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال توجه لافتتاح أحد المساجد بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، لتفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التى يجرى تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استجاب لنداء المواطن، وقام بتفقد المنطقة، ووجه المسئولين بإنهاء كافة أعمال التكاسى وفقاً للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الاالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما تفقد "الأنصارى" أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق (1)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق (2)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق (3)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق 
 
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق (4)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق 
 

 


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