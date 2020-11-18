محافظ الفيوم يتفقد أعمال "تكاسى بحر" ورصف الطرق بمحطة محولات طامية

استوقف أحد المواطنين بمنطقة كشك المرور بمدينة طامية بالقرب من كوبرى الحيار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال توجه لافتتاح أحد المساجد بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، لتفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التى يجرى تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة.
وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استجاب لنداء المواطن، وقام بتفقد المنطقة، ووجه المسئولين بإنهاء كافة أعمال التكاسى وفقاً للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الاالتزام بالجدول الزمني المحدد.
كما تفقد "الأنصارى" أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
كما تفقد "الأنصارى" أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسى بحر السرب ورصف الطرق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة