محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بشارع الجلاء فى طنطا.. صور

الغربية - عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الأعمال الجارية بشارع الجلاء فى مدينة طنطا، حيث قامت مديرية الطرق بالبدء فى إنشاء المطبات الصناعية بطول الشارع، كما قامت إدارة المرور بوضع المخاريط والإرشادات المرورية لتهدئة السرعة.

يذكر أن محافظ الغربية قد تواجد بالشارع على مدار اليومين السابقين في الصباح الباكر استجابةً لمطالب المواطنين، حيث قام بمتابعة إنشاء المطبات الصناعية وانتظام حركة المرور وعبور الطلاب للشارع أثناء الدخول والخروج من المدارس بأمان، وكذلك تابع التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.