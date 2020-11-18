اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:43 م
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محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بشارع الجلاء فى طنطا.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:42 م
محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بشارع الجلاء فى طنطا.. صور محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية
الغربية - عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الأعمال الجارية بشارع الجلاء فى مدينة طنطا، حيث قامت مديرية الطرق بالبدء فى إنشاء المطبات الصناعية بطول الشارع، كما قامت إدارة المرور بوضع المخاريط والإرشادات المرورية لتهدئة السرعة.
 
يذكر أن محافظ الغربية قد تواجد بالشارع على مدار اليومين السابقين في الصباح الباكر استجابةً لمطالب المواطنين، حيث قام بمتابعة إنشاء المطبات الصناعية وانتظام حركة المرور وعبور الطلاب للشارع أثناء الدخول والخروج من المدارس بأمان، وكذلك تابع التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
 
عمل مطبات بشارع الجلاء
عمل مطبات بشارع الجلاء

محافظ الغربية يتفقد شارع اجلاء
محافظ الغربية يتفقد شارع اجلاء

 


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