محافظ الغربية يبحث مع شركات الغاز إنشاء 7 محطات غاز طبيعى للسيارات بالمحافظة

الغربية عادل ضرة

اجتمع اليوم الأربعاء، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية مع ممثلى شركات الغاز، وذلك لبحث إنشاء محطات تموين غاز طبيعى للسيارات فى المحافظة. وأشار الدكتور طارق رحمى، أن المحافظة تعمل على إنشاء 7 محطات جديدة ستنتهى الأولى منها والمقامة على طريق طنطا طفرة خلال شهر ديسمبر 2020، بالإضافة إلى 6 محطات أخرى جار العمل بها وهم ( محطتين بطنطا - ومحطتين بكفر الزيات ومحطتين واحدة بالمحلة والأخرى بسمنود) وسوف يتم الانتهاء منهم تباعاً خلال العام 2021 .

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة الغربية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الصعبة نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذى يتناسب مع إمكانيات المواطن البسيط وفى نهاية اللقاء تفقد المحافظ وممثلى الشركات مواقع إنشاء المحطات بطنطا.