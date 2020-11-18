محافظ الشرقية يفتتح مكتبة مصر العامة بفاقوس بتكلفة 21 مليون جنيه .. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة مكتبة مصر العامة بفاقوس بعد أن تم الإنتهاء من إنشائها وتجهيزها لإستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والإطلاع على مختلف العلوم من أبناء مدينة فاقوس.

حضر الإفتتاح سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء ضياء أبو العزم رئيس مدينة فاقوس و رنيا حشيش مدير مكتبة مصر العامة بالزقازيق .

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المكتبة والمقامة على مساحة 650 متر، بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق دورين علويين، دور مخصص للأطفال يحتوى على قاعة إطلاع للأطفال وقاعة للأنشطة ومعمل تدريب الحاسب الآلى وكافيتريا، والدور الثانى مخصص للكبار يحتوى على قاعة اطلاع للكبار ومعمل تدريب لغات وقاعة أنشطة وقاعة ندوات ومؤتمرات، بالإضافة إلى دور أرضى للإيجار لصالح صندوق خدمات المحافظة وجراج أسفل المبنى .

أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء مكتبة مصر العامة تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، وإتاحة أوعية معلوماتية (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) تواكب الإهتمام بالتعليم الذاتي، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية ، والتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للإرتقاء بمهارات إستخدام الحاسب الآلى والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف المحافظ أن مكتبة مصر العامة بفاقوس تُعد المكتبة الثانية التى تم إقامتها على أرض المحافظة، وذلك لخدمة مراكز شمال المحافظة لتمثل منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية ، تماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على الهوية المصرية.

أكد محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة للتوسع فى إقامة مكتبات داخل المحافظة إيماناً بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع.

ومن جانبه أكد السفير رضا الطايفى ، مدير صندوق مكتبات مصر العامة أن مكتبة مصر العامة بفاقوس تعد إضافة ثقافية يفخر بها أبناء المدينة وتمثل حاضنة لإكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبناء المنطقة فى مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لمتابعته الدائمة والمستمرة لمراحل تنفيذ هذا المشروع والذى يعد صرحاً ثقافياً يشار له بالبنان داخل محافظة الشرقية.

أهدى مدير صندوق مكتبات مصر العامة درعاً لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أبناء المحافظة.

وعلى هامش الإفتتاح قدم طالبات إحدى مدارس التعليم الإبتدائى تابلوه فنى ترحيباً بزيارة المحافظ لمدينة فاقوس لإفتتاح المكتبة، نال إستحسان وإعجاب الحضور.

كما شهد محافظ الشرقية بدء التشغيل التجريبى لمحطه معالجة صرف صحى قنتير بمركز ومدينة فاقوس ، وذلك تمهيداً لإفتتاحها رسمياً ، لتعمل بطاقة إستيعابية 10 الاف م3 / اليوم ، وبتكلفة بلغت 210 مليون جنيه، بالإضافة إلى إستيعاب أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرى ( فنتير وزيزو وغالى ) بتكلفة 67 مليون جنيه لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 277 مليون جنيه ، ليساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تفقد المحافظ مكونات المحطة والتى تضم المدخل والمصافى ومبنى غرفة التحكم وغرفة التغذية الحلقية وغرفة توزيع أحواض الترسيب النهائي، وعنبر طلمبات الحمأة الزائدة والمعادة ، وغرفة نوافخ الهواء ، غرفة أجهزة الكلور، إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس المسؤول عن إدارة المحطة عن آلية عملها وتمت الإشاره إلى أن مياه الصرف الصحى تخضع بشكل عام إلى مراحل المعالجة الرئيسية التالية : مرحلة المعالجة الابتدائية - مرحلة المعالجة الثانوية ( البيولوجية ) - التعقيم - معالجة الحمأة.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول فى إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع صرف صحى متكامل لخدمة قرى مركز فاقوس.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجماليه بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه شاملة إقامة 31 محطة معالجة و 197 محطة رفع بالإضافة إلى تنفيذ خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة ، وذلك فى إطارإهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطويرالبنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن زيارة المحافظ اليوم جاءت بعد الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقنتير والذى يضم محطة معالجة صرف صحى قنتير، ومشروع شبكات قرى قنتير والغزالى بتكلفة إجمالية 277 مليون جنيه.

وأشار رئيس مياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى تنفيذ 12 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة إجمالية 2 مليار و 161 مليون و 700 ألف جنيه.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس.