محافظ الشرقية يضع حجر أساس إنشاء حديقة عامة ومشتل ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

وضع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حجر الأساس لإنشاء حديقة ومشتل 30 يونيه بمركز ومدينة ههيا بديلا عن مقلب القمامة بمدخل المدينة والمتاخم للكتلة السكنية منعا لإنتشار الأمراض والتلوث البيئى وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا.

أوضح المحافظ أن الحديقة ستقام على مساحة 240 م طول وعرض 20 م محاطة بسور شجرى (سياج أخضر) بالإضافة إللى تركيب نجيل مزود بالرى بالرشاشات وغرس أحواض الزهور الملونة ووضع مقاعد ثابته لاستقبال المواطنين والزائرين للإستراحة عليها ليصبح متنفسا ومتنزهاً لأهالى المدينة.

كما قرر المحافظ تخصيص 1000 م٢ من إجمالى مساحة الحديقة العامة لإنشاء مشتل زراعى لإجراء عملية التكاثر والرعاية، وإنتاج العديد من شتلات النباتات؛ وزراعه البذور و بعض الأصناف بغرض إنتاج الشتلات، ونباتات الزينة، والأسيجة النباتية، والمتسلقات، والنباتات العشبية المزهرة، وغيرها لتلبية احتياجات مشاريع التشجير والتجميل والتنسيق بمحافظة الشرقية.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليماته لرئيسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع وحده التد خل البيئى السريع لرفع جميع مخلفات القمامة بالمقلب ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، والتى تسببت لسنوات طويله فى انبعاث الروائح الكريهة والأدخنه نتيجه اشتعالها الذاتى مما أضر بصحة المواطنين لتحويله فورا إلى حديقة عامة لإضفاء الطابع الجمالى والحضارى على المدينة .



الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية



محافظ الشرقية يزع شجره بالمشتل