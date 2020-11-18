محافظ الشرقية : لن أترك إسترداد وتقنين وضع المتعديين على أراضى الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً مع سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وبدوى الشحات رئيس مدينة صان الحجر، وفيصل الدريهى رئيس مدينة منشأة أبو عمر، بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى لتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وسكرتيرى عموم مجالس مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعه لهم، وذلك لإستعراض عدد من الملفات ومنها ملف التعديات على الأرض الزراعية – التصالح فى مخالفات البناء – تقنين وضع أراضى أملاك الدولة لإسراع الخطى فى التنفيذ ودخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على الإهتمام بأعمال النظافة وتكثيف ورديات العمل على مدار اليوم لرفع أكوام القمامة المتراكمة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية وعلى جابنى الطرق وعدم السماح بتواجدها لفترات طويلة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، وذلك بعد أن تلاحظ له فى طريقه لمركز الحسينية تراكمات القمامه على جانبى الطرق وخاصة فى نطاق الوحدة المحلية بسعود وقال المحافظ إن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية هو مدى نجاحهم فى تحسين منظومة النظافة بنطاق وحداتهم المحلية قائلاً : اللى مش قادر يشتغل معانا يقدم إعتذار ويتنحى عن العمل ويترك المكان لغيره، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تقاعس أو إهمال فى العمل.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية لإسراع الخطى فى الإنتهاء من ملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع أراضى أملاك الدولة وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون والإستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التى قدمتها المحافظة لتخفيف العبء على كاهلهم ومراعاة للبعد الإجتماعى لهم، مؤكداً لن أترك هذا العام ينقضى بدون إسترداد وتقنين وضع المتعديين على أراضى أملاك الدولة.

وخلال الإجتماع قال المحافظ: لن أسمح بأى حالة تعدى على الأرض الزراعية باعتبارها تمثل قضية أمن قومى وغذائى للمواطنين، مؤكداً أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم برصد أى مخالفات للبناء العشوائى أو التعدى على الرقعة الزراعية، و أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه فى الحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جهات التحقيق لإتخاذ اللازم حياله طبقاً للقانون.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات والإشغالات بكل مركز ومدينة وحى لتحصيل المستحقات المتأخره لدى المحافظة وتعظيم الإيرادات والإستفادة منها فى إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد كل مسئول تنفيذى فى الشارع والإلتحام بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً ، وكذلك المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل بها والإنتهاء منها طبقاً للمواعيد المحددة.