محافظ الإسكندرية يشدد على عدم سير "التوك توك" بالشوارع الرئيسية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحدي اللجان المرورية لضبط "التوك توك" والمركبات المخالفة، وشدد على تكثيف الحملات وردع المخالفين بكافة أحياء الإسكندرية، خاصة بمحور المحمودية، موضحا أنه غير مسموح نهائيا لـ"التوك توك" بالسير فى الشوارع الرئيسية، ويسمح به فقط فى الشوارع الجانبية لخدمة المواطنين.

وحذر محافظ الإسكندرية من توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، من سحب "التوك توك" وتوقيع غرامات مالية فورية.

وكانت إدارة مرور الإسكندرية قد شنت حملة مكبرة، شملت مناطق 26 يوليو وغرب الإسكندرية وعدد من المحاور المرورية الرئيسية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور التي تحظر على هذه المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط مركبات التوكتوك المخالفة.

وفي سياق متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتى الآن بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.