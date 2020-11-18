مجلس نقابة صحفيي الإسكندرية يلتقى المحافظ.. والشريف: الإعلام له عامل كبير فى بناء الدولة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وذلك في أول لقاء بعد تولي المجلس الجديد مهام عمله، لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة، جاء ذلك بحضور السيد سعيد سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعمرو حافظ ورامي ياسين وكيلي النقابة، وهاني العوضي وبسمة الشريف وهدي الساعاتي أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أن المحافظ رحب بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الجدد، معربًا عن سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة من الصحفيين، مؤكدًا دورهم في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات، فالإعلام له عامل كبير في بناء الدولة.

وطالب المحافظ الصحفيين بضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة وذلك للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحي الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحًا أننا جميعًا نعمل في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن .

ولفت المحافظ إلى أهمية عقد لقاء دوري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندرى، مؤكدًا تقديم كامل الدعم للصحفيين، ورحب بتبادل أية مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون تكون غير تقليدية وخارج الصندوق .

من جانبه لفت نقيب صحفيي الإسكندرية، اهتمام الصحفيين بنشر وتوضيح كل ما يتم على أرض الإسكندرية وتنفيذ توجيهات الرئيس لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة، وأن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة ومساندتها محذرًا من الانسياق وراء الشائعات.

كما ثمن فكرى عبد السلام دور قطاعات المحافظة فى مجابهة كميات الأمطار الغزيرة التى شهدتها الإسكندرية من عدم حدوث أزمات وشل حركة المرور والمواطنين.

وأشاد مجلس نقابة الصحفيين بالمشروعات القومية والإنجازات التى تمت على أرض الإسكندرية من محاور وشوارع رئيسية أدت إلى السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات والتحدي المروري خاصة فى فصل الصيف، وكذلك المشروعات السكنية الضخمة وفى مقدمتها بشائر الخير بمختلف مراحلها تنفيذًا لسياسية الرئيس وإستراتيجية وخطة الدولة فى توفير سكن ملائم للبسطاء والقضاء على العشوائيات.