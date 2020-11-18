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مجلس النواب الأمريكى يمرر مشروع قانون استقرار ليبيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:26 م
مجلس النواب الأمريكى يمرر مشروع قانون استقرار ليبيا ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون استقرار ليبيا لدعم الانتخابات ومعاقبة أي جهة تتسبب في تأجيج الصراع، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إننا لدينا علم بمزاعم الفساد في ليبيا ونجري تحقيقات، مضيفا: لن نسمح بأي عرقلة للحوار الليبي، وذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن عقوبات دولية سيتم فرضها على المتورطين بالفساد في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت الأمم المتحدة: نرفض أى ممارسات فساد خلال الحوار السياسى الليبى.

 

 


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