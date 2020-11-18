وينص الدستور الروسي على أنه من اختصاص مجلس الاتحاد البت في إمكانية استخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي روسيا.

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا إعلانا لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري، وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ.

