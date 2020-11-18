موسكو (أ ش أ)

تبنى مجلس الاتحاد الروسى بالإجماع قرارًا يمنح الرئيس فلاديمير بوتين الحق فى إرسال قوات روسية إلى قره باغ اعتبارًا من 10 نوفمبر الجارى، فضلًا عن الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القرار نص على إعطاء الموافقة لرئيس روسيا الاتحادية على إرسال وحدة عسكرية من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، مزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة إلى ناغورنو قره باغ اعتبارًا من 10 نوفمبر 2020.