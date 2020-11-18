ومن المقرر أن يخبر الرئيس ماكرون الفرنسيين أيضا كيف سيمكنهم الاحتفال بعيد الميلاد مع أسرهم ومن ناحية أخرى، يدعو كل فرد إلى تحمل المسئولية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020، إعادة فرض حجر عام في فرنسا بداية من يوم الجمعة 30 أكتوبر الماضي ويستمر حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن فرنسا تجاوزت أمس الثلاثاء عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق ما أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون. فيما تخطى عدد الإصابات في القارة الأوروبية 15 مليونا. وعلى الصعيد العالمي، تسبب الفيروس بوفاة 1,328,048 شخصا، مع تسجيل أكثر من 55,022,350 إصابة.