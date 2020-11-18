مأساة الإثيوبين تتفاقم.. و36 ألف لاجئ يواجهون المجهول على الحدود السودانية

كتبت - هند المغربى

كشف مسؤول سودانى، اليوم الأربعاء، عن تخوفات من تردي الأوضاع الصحية للنازحين الإثيوبيين جراء المعارك في إقليم تجراي.

وقال مسؤول مفوضية اللاجئين بالخرطوم، عبدالله سليمان، إن عدد الإثيوبيين النارحين بلغ حتى اليوم الأربعاء حوالى 36 ألفا و353 لاجئا على الحدود السودانية، موضحا أن عدد اللاجئين الإثيوبيين فى منطقة "حمداييت" حوالي 21 ألفا و605 لاجئين، تم إجراء الفحص والتسجيل لـ16 ألفا و605 بينما يوجد 5 آلاف تحت الفحص.

وأضاف سليمان أن اللاجئين الإثيوبيين في منطقة "اللقيدي" بلغوا حوالى 14 ألفا و748، تم إجراء الفحص والتسجيل إلى 9 آلاف و925، بينما يوجد 4 آلاف تحت الفحص مشيرا الى أنه تم ترحيل 4 آلاف و220 لاجئا إلى معسكر "أم راكوبة" شرق السودان فجر اليوم. وفق العين الإخبارية

وعبر مصدر بالحكومة السودانية عن قلق الحكومة من انفجار الوضع الصحي وسط الإثيوبيين على الحدود السودانية وتأثير ذلك على مناطق شرق البلاد.

جاء ذلك على خلفيه الصراع الدائر بين الجيش الاثيوبي وقوات جبهة تحرير تيجراى في منطقة تيجراى شمال اثيوبيا منذ اكثر من 13 يوما مما تسبب في هروب الالاف من المنطقة التي اشتد بها الصراع