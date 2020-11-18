لوفيجارو: الضحية الـ5 لحفيد البنا تؤكد اغتصابه لها فى مواجهة للمرة الأولى

كتب: أحمد علوى

التقى المفكر السويسرى طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، والمتهم باغتصاب خمس نساء، بضحيته الخامسة فى مواجهة قضائية، وأكدت منية ربوج، إحدى ضحايا الاغتصاب من قبل طارق رمضان، وفقا لصحيفة لوفيجارو، صدق الواقعة بدليل قوي قدمته للقضاء في وقائع تعود إلى عامي 2013 و 2014.

وهذه المرة الأولى التي يواجه فيها رمضان، الذي يعتبر نفسه ضحية لانتقام عشيقاته السابقات، سيدة رافقته سابقا تبلغ 47 عامًا وتقدمت بدعوى ضده في مارس 2018. ووجهت لحفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي البالغ 58 عامًا لائحة اتهام بارتكاب جرائم الاغتصاب في 22 أكتوبر الماضي، بعد جلسة استماع أمام قاضي التحقيق، الأمر الذي طالبت به النيابة الفرنسية منذ ربيع 2018.

وقالت ربوج، في تصريحات سابقة نقلها، موقع "ليندفورم" الإخباري الفرنسي، إنها مصرة على تقديم دليل قوي يثبت صدق اتهاماتها لرمضان.

وأوضحت ضحية حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا، أن "الدليل عبارة عن ثوب أظهرت الفحوصات وجود آثار من رمضان عليه".

من جانبه، أكد إريك موران، محامي الضحية، أن " الإجراءات القضائية تمضي بشكل مرضى"، في دليل على ثقته من إثبات حق موكلته التي تعرضت للاغتصاب.

وأشار موران، في تصريحات نقلها الموقع، إلى أن "التحقيقات أظهرت إلى أي درجة تتسم أقوال ربوج بالمصداقية وأنها جديرة بالثقة".

وكانت ربوج، 47 عاماً، تقدمت بشكواها ضد طارق رمضان، عام 2018، فاتهمته باغتصابها 9 مرات في الفترة من 2013 إلى 2014، في فرنسا ولندن وبروكسل.

وأقر في 5 يونيو عقب شهادة ربوج بعلاقات معها ومع أخريات قدمن شهادات.