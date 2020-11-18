اليوم السابع
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خالد صلاح
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لقاحا فايزر ومودرنا قد يحصلان على موافقة السلطات الأمريكية خلال أسابيع

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:31 م
لقاحا فايزر ومودرنا قد يحصلان على موافقة السلطات الأمريكية خلال أسابيع لقاح كورونا - فايزر
رويترز

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 قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأربعاء، إن اللقاحين المحتملين لشركتي فايزر ومودرنا قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة، تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع مما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.
 
وقال مسؤولون إن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة. وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح.

أليكس عازار

شركة فايزر

شركة مودرنا

السلطات الأمريكية

كورونا

لقاح كورونا

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