لحظة القبض على مستريح جديد جمع 70 مليون جنيه من أهالى بالشرقية.. فيديو

ينشر"اليوم السابع" فيديو لحظة إلقاء القبض على موظف لقيامه بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور بالشرقية، فى مبلغ 70 مليون جنيه، بزعم توظيف أموالهم، واختفى فى محاولة منه للهروب خارج البلاد، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم التى قررت بمعرفة عصام أيمن، مدير النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من 12 شخص من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفى منذ 20 يوم، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا من عمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده، وتبين من التحقيقات أن قيمة المبالغ التى نصب على الأهالى فيها تجاوزت 70 مليون جنيه، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، وأنه بدأ فى التوظيف منذ 4 سنوات وكان ملتزم مع الأهالى لكنه اختفى فجأة فى محاولة للهروب.