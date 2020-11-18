لبنان يسجل 13 وفاة و2084 إصابة جديدة بكورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت لبنان عن تسجيل 13وفاة و2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت فيه الشرطة اللبنانية تحرير 12 ألف محضر مخالفة منذ بدء الإغلاق العام للبلاد، حيث أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية، يبلغ حاليا 575 حالة، مشيرا إلى شفاء 758 آخرين ممن سبق وتعرضوا للإصابة بالفيروس.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان اليوم الأربعاء، أن المصابين بالفيروس يتوزعون على سجن روميه المركزي بمحافظة جبل لبنان بعدد 549 حالة، وسجن البترون (شمالا) بعدد 4 حالات، وسجن زحلة (بمحافظة البقاع) بعدد 10 حالات، ومركز الاحتجاز بوحدة شرطة بيروت بعدد حالتان اثنتان، إلى جانب 10 حالات أخرى تتوزع على مراكز الاحتجاز الخاصة بوحدة الشرطة القضائية.