كندا تعلن إعفاء معظم الوافدين إليها من متطلبات الحجر الصحى

أوتاوا /أ ش أ/

كشفت إحصائيات وكالة خدمات الحدود الكندية، اليوم الأربعاء، عن أنه تم السماح لأكثر من خمسة ملايين وافد إلى كندا بتخطى متطلبات الحجر الصحى لمدة 14 يوما التى تم فرضها عندما أغلقت البلاد حدودها أمام السفر غير الضرورى فى أواخر شهر مارس.

وتظهر البيانات، التى جمعتها وكالة خدمات الحدود الكندية بناء على طلب من هيئة الإذاعة الكندية "سى بى سى نيوز"، أن أكثر من 80% من إجمالى عدد الوافدين البالغ 6.5 مليون إلى كندا بين 31 مارس و 12 نوفمبر تم إعفاؤهم من الحجر الصحي.

وتعفى الحكومة الفيدرالية المسافرين من الحجر الصحى عندما يقدمون خدمات تعتبر "ضرورية". يشمل هؤلاء المستثنون طاقم الطائرات وعمال الاستجابة للطوارئ، وكذلك سائقى الشاحنات الذين يعبرون الحدود عدة مرات.

ويمثل سائقو الشاحنات وحدهم ما يقرب من نصف إجمالى عدد مرات الدخول إلى كندا.

وحسبت وكالة خدمات الحدود الكندية إجمالى 5.3 مليون مدخل معفى من الحجر الصحي، لكنها قالت إن الرقم مجرد تقدير لأن الحكومة الفيدرالية لم تبدأ فى تتبع كل فرد فى تلك المجموعة حتى 31 يوليو.