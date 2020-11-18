قاضى المعارضات يرفض طلب استئناف المتهمة بجريمة الزنا بكفر الشيخ

رفض المستشار أحمد قاسم ، قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، الاستئناف المقدم من "س.م.ي" 33 سنة صاحبة الـ 73 فيديو المتهمة بجريمة الزنا، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، قبل أسبوع من النظر فى تجديد حبسها للمرة الثالثة.

ومازالت المحكمة تنتظر تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون لفيديوهات المتهمة بعد أن خضعت المتهمة لعمليات فحص، ومضاهاة صورتها والصور الواردة في الفيديوهات لاستبيان حقيقتها، وما إذا كان بها تلاعب أم لا، وأمرت نيابة كفر الشيخ بعرض الفيديوهات الإباحية المقدمة من زوج المتهمة "م. ع. أ" 36 سنة جزار، والبالغ عددها 73 فيديو، إلى خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها ومضاهاة صورتها والصور الواردة في الفيديوهات.

وكانت المتهمة خلال التحقيقات اعترفت بوجود علاقة بينها وبين صاحب العمل المصرى بدولة الإمارات، ولكنها أنكرت أن تكون تلك السيدة التي بالفيديوهات والتي تمارس الرذيلة، واعترفت بـ 3 فيديوهات رقص لها ، كانوا على محمولها، واعترفت بمجموعة صور لها مع عشيقها.

وعلى جانب آخر، أقامت المتهمة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالنفقة لها ولطفليها الصغيرين، ودعوى تبديد منقولات زوجية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها خلال شهر نوفمبر الجارى.

وبسؤال الزوج قال إنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة؛ تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوي على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطع فيديو إباحي تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص من أبناء مركز الرياض، والمقيمين هناك في تلك الدولة العربية، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث الإنترنت بطنطا، وحرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ.