فعاليات توعوية بجامعة كفر الشيخ فى اليوم العالمى لمرض السكر.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة توعية لمرض السكر داخل جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت الفعالية عدة محاور ضمت قياس نسبة السكر بالدم، وقياس الضغط، وقياس الطول والوزن، والتوعية بمرض السكرى ،وتوزيع مطويات توعوية وإرشادية، كما تضمنت منح المستفيدين كارت بقياس نسبة الضغط والسكر والوزن والطول الخاص به.

ضم فريق العمل الدكتور هبة غازي، منسق الفاعلية، والدكتور شيماء صقر، والدكتور محمد محسن، والدكتورة عزة رزق، والدكتور أميمة عبد الشافي، والدكتور ياسمين السيد، ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومجموعه متميزة من طلاب وطالبات كلية التمريض.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن البرنامج التوعوى والذى نظمته كلية التمريض بالجامعة ،ضم نخبة من الأطباء والممرضين المتميزين فى تخصصات الباطنة العامة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للجامعة لتقديم خدماتها، إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية فى مستشفيات الجامعة يوميا لكافة المواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تفعيل اليوم العالمى للسكر يهدف إلى نشر الثقافة الصحية بين الطلاب، وتقديم الخدمات الصحية والتثقيفية، وذلك بغرض الوقاية من الإصابة بالمرض من خلال إتباع نظام غذائى صحي، وممارسة النشاط الرياضى بانتظام، والمحافظة على الوزن فى حدوده الطبيعية والتركيز على أهمية الفحص المبكر والمستمر وتعزيزه لضمان التشخيص المبكر من المرض.

وأكد رئيس الجامعة، أن تنظيم القوافل الطبية يعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وتأتى تفعيلا لدور الجامعة فى المشاركة المجتمعية فى إطار خطة الجامعة لدعم مستوى الخدمة الصحية، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وصرف العلاج اللازم بالمجان عن طريق المساهمة المجتمعية، وذلك تحت مظلة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،لتوفير حياة كريمة للمواطنين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الأمراض المزمنة، وتقديم الدعم اللازم للتوعية والوقاية من مضاعفاته وتقديم الثقافة الصحية اللازمة له.



اليوم العالمى لمرض السكر



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