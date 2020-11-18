فصل معلمة إيطالية من حضانة بعد انتشار فيديو إباحى على جروب أولياء الأمور

كتبت فاطمة شوقى

كشفت صحيفة "تشى" الإيطالية فصل معلمة من الحضانة التى تعمل بها فى تورينو الإيطالية بعد انتشار فيديو إباحى لها مع صديقها لاعب الكره الذى نشر الفيديو الإباحى فى جروب واتس آب لأمهات التلاميذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلمة تلتقى مع لاعب كرة قدم هاو وبدأت معه قصة حب إلا أنه شارك العلاقة التى تجمعهما على جروب واتس اب يضم أولياء أمور للتلاميذ التى كانت تدرس لهم.

وأضافت الصحيفة أن المعلمة رفعت قضية بعد ذلك تطالب بتعويضها عن التشهير بها، بعد أن قام مدير المدرسة بطردها، ولجأ إلى المؤسسات القانونية لحرمانها من التدريس لمدة 4 سنوات.

جدير بالذكر أن المدارس والحضانات الإيطالية تعانى من حالة إغلاق أخرى بسبب تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، وطالبت الحكومة الإيطالية بالعودة مجددا الى التعليم عن بعد، إلا أن الطلاب بدأوا احتجاجات على إغلاق المدارس وذهبوا أمام الأبواب ليعربوا عن غضبهم.